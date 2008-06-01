Тихонова (Шахматова) Анна Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1929
Дата смерти01.06.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1929
Рождение ребёнка
1948
Сын: Тихонов Александр Павлович
Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Тихонов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
09.05.1957
Сын: Тихонов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
10.08.1963
Дочь: Тихонова Галина Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2008