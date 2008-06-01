Тихонова (Шахматова) Анна Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Шахматова) Анна Иннокентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1929

Дата смерти

01.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1929

Отец: Шахматов Инакентий Школьный учитель

Мать: Шахматова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Тихонов Александр Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тихонов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Тихонов Павел Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Тихонов Василий Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Тихонов Николай Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
09.05.1957

Сын: Тихонов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
10.08.1963

Дочь: Тихонова Галина Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Павел Никифорович

Смерть
01.06.2008
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