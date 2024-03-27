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Литвин Вульф

Место рождения

Литва, г.Тельши

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Литвин Йосель

Мать: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Давид

Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боксер) Софья

Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Литвина) Лея

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Литвина) Михля

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Литвина (Литвина) Софья

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1855

Сын: Литвин Айзик

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Израиль

Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Йосель Перасль Вульфович

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1859

Сын: Литвин Юда

Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Литвина) Хая Вульфовна

Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Смерть
Неизвестно

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