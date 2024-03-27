Литвин Вульф
Место рожденияЛитва, г.Тельши
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Литвин Йосель
Мать: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Давид
Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боксер) Софья
Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Литвина) Лея
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Литвина) Михля
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Литвина (Литвина) Софья
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1855
Сын: Литвин Айзик
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1856
Сын: Литвин Израиль
Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Литвин Йосель Перасль Вульфович
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1859
Сын: Литвин Юда
Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Литвина) Хая Вульфовна
Мать ребёнка: Литвина (Филеева) Шима (Сима)
Смерть
Неизвестно