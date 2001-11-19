Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Отрошенко Данил Борисович
Отрошенко Данил Борисович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2001
Пол
Мужской
Отец
Отрошенко Борис Иванович
Мать
Отрошенко (Данильченко) Лариса Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2001
Отец:
Отрошенко Борис Иванович
Мать:
Отрошенко Лариса Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия