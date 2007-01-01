Веткина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веткина Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1936

Сын: Веткин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Веткин Михаил Петрович

Россия, Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веткин Константин

Отец ребёнка: Веткин Михаил Петрович

Росси, Таганрог
Смерть
Неизвестно
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