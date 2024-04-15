Чемакин Созон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чемакин Кирилл Или Алексей Созонович
Рождение ребёнка
1812
Место жительства
С 1812 по 1818
из Ялуторовского округа Агарацкой волости.
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно