Адигамов Фаттахдин Галиакбарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдигамов Фаттахдин Галиакбарович

Адигамов Фаттахдин Галиакбарович

Место рождения

д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

Мать ребёнка: Адигамова Ситдыкый Ганиевна

Абдулово, 452193, Россия
Смерть
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close