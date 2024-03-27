Адигамов Фаттахдин Галиакбарович
Место рожденияд.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна
Мать ребёнка: Адигамова Ситдыкый Ганиевна
Абдулово, 452193, Россия
Смерть
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния