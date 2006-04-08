(Юлдашев) Тахрира
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1967
Отец: Юлдашев талгат
Мать: Юлдашева Мухаррира
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Подколзин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Подколзин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Подколзин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подколзин Анатолий