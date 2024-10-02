Григорьев Поликарп
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти15.08.1885
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Матвеева Пелагея 2брак
Рождение ребёнка
Между 10.07.1821 и 1838
Сын: Поликарпов Гавриил
Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак
Бракосочетание
30.06.1833
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.01.1838
Жена: Федорова Агреппина 2брак
Рождение ребёнка
25.03.1842
Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак
Рождение ребёнка
09.02.1845
Дочь: Поликарпова Агапия
Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Поликарпова Матрена
Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак
Рождение ребёнка
07.01.1849
Дочь: Поликарпова Татьяна
Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак
Рождение ребёнка
17.04.1853
Дочь: Поликарпова Пелагея
Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак
Смерть
15.08.1885