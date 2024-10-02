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Григорьев Поликарп

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

15.08.1885

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1797 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Матвеева Пелагея 2брак

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Между 10.07.1821 и 1838

Сын: Поликарпов Гавриил

Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак

Бракосочетание
30.06.1833

Жена: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
15.01.1838

Жена: Федорова Агреппина 2брак

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.03.1842

Сын: Поликарпов Иоанн (Иван)

Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.02.1845

Дочь: Поликарпова Агапия

Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Поликарпова Матрена

Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.01.1849

Дочь: Поликарпова Татьяна

Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.04.1853

Дочь: Поликарпова Пелагея

Мать ребёнка: Федорова Агреппина 2брак

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
15.08.1885
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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