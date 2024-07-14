Даценко Федор Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1910 и 1916
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1916
Отец: Даценко Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Даценко Александр Федорович
Мать ребёнка: Даценко (Абрамова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Даценко (Абрамова) Мария Михайловна
Смерть
1988