Даценко Федор Прокофьевич Между 1910 и 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даценко Федор Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1910 и 1916

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1916

Отец: Даценко Прокофий

Мать: Даценко (Огневая) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даценко (Абрамова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Даценко Александр Федорович

Мать ребёнка: Даценко (Абрамова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Даценко (Абрамова) Мария Михайловна

Смерть
1988

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