Касьянов Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти26.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Касьянов Пётр
Мать: Касьянова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1936
Дочь: Мухина (Касьянова) Нина
Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна
Рождение ребёнка
30.03.1938
Дочь: Черномырдина (Касьянова) Антонида
Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна
Рождение ребёнка
16.02.1949
Сын: Касьянов Леонид
Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна
Смерть
26.10.1957
д.Первомайка Учалинский район
Похороны
Неизвестно
д.Первомайка Учалинский район