Касьянов Григорий Около 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касьянов Григорий

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Место рождения

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

26.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Касьянов Пётр

Мать: Касьянова ?

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

Рождение ребёнка
15.05.1936

Дочь: Мухина (Касьянова) Нина

Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1938

Дочь: Черномырдина (Касьянова) Антонида

Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1949

Сын: Касьянов Леонид

Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

Смерть
26.10.1957
д.Первомайка Учалинский район
Похороны
Неизвестно
д.Первомайка Учалинский район

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