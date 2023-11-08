Цвилик Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1972
Дочь: Бахтинова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Цвилик Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Цвилик Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Цвилик Анатолий Павлович