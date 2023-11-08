Цвилик Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвилик Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1972

Дочь: Бахтинова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Цвилик Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Цвилик Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Цвилик Анатолий Павлович

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