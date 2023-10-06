Бонько Сидор Потапович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения12.05.1854
Дата смерти07.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1854
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1878
Жена: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1882
Дочь: Бонько Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1884
Дочь: Белоус Стефанида Сидоровна
Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1887
Дочь: Бонько Анастасия Сидоровна
Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1889
Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1893
Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
07.09.1919
Харьковская губерния, Российская империя