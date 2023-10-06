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Бонько Сидор Потапович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.05.1854

Дата смерти

07.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1854

Отец: Бонько Потапий Аврамович

Мать: Бонько Параскева Лукинична

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1878

Жена: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1882

Дочь: Бонько Марфа Сидоровна

Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1884

Дочь: Белоус Стефанида Сидоровна

Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1887

Дочь: Бонько Анастасия Сидоровна

Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1889

Сын: Бонько Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1893

Сын: Бонько Павел Сидорович

Мать ребёнка: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
07.09.1919
Харьковская губерния, Российская империя
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