Плеханов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханов Олег

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

28.10.1940

Дата смерти

07.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940

Отец: Плеханов Виталий

Мать: Анна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
07.12.2005
Тула, город Тула, Тульская область
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