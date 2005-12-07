Плеханов Олег
Место рождения
Дата рождения28.10.1940
Дата смерти07.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940
Отец: Плеханов Виталий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
05.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2005