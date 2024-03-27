Мусин Нурулла Гайфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Нурулла Гайфуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусин Гайфулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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