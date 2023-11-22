Гармаш (Нечипурышина) Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГармаш (Нечипурышина) Александра Герасимовна

Гармаш (Нечипурышина) Александра Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ничипурышин Герасим Филатович

Мать: Ничипурышина Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.06.1954

Дочь: Могильниченко Тамара Петровна

Отец ребёнка: Гармаш Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гармаш Лиля Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гармаш Жанна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гармаш Светлана Петровна

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close