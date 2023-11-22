Гармаш (Нечипурышина) Александра Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1954
Дочь: Могильниченко Тамара Петровна
Отец ребёнка: Гармаш Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гармаш Лиля Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гармаш Жанна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гармаш Светлана Петровна