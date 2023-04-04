Пинус (Ривкина) Рахель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинус (Ривкина) Рахель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Пинус Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинус Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинус Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пинус) Эстер

Отец ребёнка: Пинус Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинус Александр (Зуся)

Отец ребёнка: Пинус Абрам

Смерть
Неизвестно

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