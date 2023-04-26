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Полубабкин Конон Михайлович

Место рождения

Бектяшка

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бектяшка
Бракосочетание
23.?.1866

Жена: Полубабкина Евдокия Тимофеевна

Ягодное
Рождение ребёнка
1867

Сын: Полубабкин Николай Кононович

Мать ребёнка: Полубабкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Хазов Иван Кононович

Мать ребёнка: Полубабкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.12.1885

Сын: Хазов Павел Кононович

Мать ребёнка: Полубабкина Евдокия Тимофеевна

Ягодное
Смерть
Неизвестно
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