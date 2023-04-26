Полубабкин Конон Михайлович
Место рожденияБектяшка
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.?.1866
Ягодное
Рождение ребёнка
1867
Сын: Полубабкин Николай Кононович
Мать ребёнка: Полубабкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Хазов Иван Кононович
Мать ребёнка: Полубабкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.12.1885
Мать ребёнка: Полубабкина Евдокия Тимофеевна
Ягодное
Смерть
Неизвестно