Бутов Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1939
Дата смерти13.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939
Рождение ребёнка
20.03.1968
Мать ребёнка: Бутова-Кленина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1969
Мать ребёнка: Бутова-Кленина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1969
Дочь: Акимова-Бутова Алла Николаевна
Мать ребёнка: Бутова-Кленина Галина Васильевна
Смерть
13.11.2019