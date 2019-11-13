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Бутов Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1939

Дата смерти

13.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939

Отец: Бутов Максим Иванович

Мать: Бутова-Овечкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1968

Сын: Бутов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Бутова-Кленина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1969

Сын: Бутов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Бутова-Кленина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1969

Дочь: Акимова-Бутова Алла Николаевна

Мать ребёнка: Бутова-Кленина Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
13.11.2019
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