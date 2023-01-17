Захаров Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фекла Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно