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Kaplan Sydney

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Место рождения

New York, United States

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Kaplan Julius

Мать: Kaplan Lena

New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0501-0750), Kings, New York, USA
Место жительства
1940
1 E President St # 1664 - 1650, A D 18, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно
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