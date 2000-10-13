Kaplan Sydney
Место рожденияNew York, United States
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Kaplan Julius
Мать: Kaplan Lena
New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0501-0750), Kings, New York, USA
Место жительства
1940
1 E President St # 1664 - 1650, A D 18, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно