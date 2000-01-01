Сыропятов Деонисий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сыропятов Никифор Дионисович
Мать ребёнка: Сыропятова Мавра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Сыропятов Иван Дионисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1896
Сын: Сыропятов Гавриил Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыропятов Андрей Дионисович
Мать ребёнка: Сыропятова Мавра Тимофеевна
Смерть
1917