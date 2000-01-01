Сыропятов Деонисий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыропятов Деонисий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Сыропятов Никифор Дионисович

Мать ребёнка: Сыропятова Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сыропятов Иван Дионисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Сыропятов Гавриил Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыропятов Андрей Дионисович

Мать ребёнка: Сыропятова Мавра Тимофеевна

Смерть
1917
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