Поткин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Поткин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поткин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Поткина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Михайловна
Мать ребёнка: Поткина Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно