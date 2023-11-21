Манкевич Иосиф
Место рожденияЗападная Белоруссия
Дата рождения16.08.1894
Дата смерти10.09.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1894
Отец: Манкевич Пётр
Западная Белоруссия
Бракосочетание
05.10.1927
Рождение ребёнка
21.10.1927
Дочь: Энгелина
Мать ребёнка: Казакова Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
20.03.1930
Сын: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)
Мать ребёнка: Казакова Екатерина Георгиевна
Смерть
10.09.1955
Воскресенское кладбище. Захоронен с Казаковым Егором (отец жены), с женой Казаковой Екатериной Георгиевной и сыном Казаковым Романом Иосифовичем
Похороны
Неизвестно