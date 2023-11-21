Манкевич Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манкевич Иосиф

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Место рождения

Западная Белоруссия

Дата рождения

16.08.1894

Дата смерти

10.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1894

Отец: Манкевич Пётр

Мать: не указана

Западная Белоруссия
Бракосочетание
05.10.1927

Жена: Казакова Екатерина Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1927

Дочь: Энгелина

Мать ребёнка: Казакова Екатерина Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1930

Сын: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)

Мать ребёнка: Казакова Екатерина Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.09.1955
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище. Захоронен с Казаковым Егором (отец жены), с женой Казаковой Екатериной Георгиевной и сыном Казаковым Романом Иосифовичем
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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