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Шведовский Павел Антонович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шведовский Антон Иванович

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
12.11.1788 ст.

Жена: Шведовская (Мазепа-Гуда-Волковинская) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.05.1791 ст.

Дочь: (Шведовская) Елена Павловна

Мать ребёнка: Шведовская (Мазепа-Гуда-Волковинская) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.10.1793 ст.

Сын: Шведовский Илья Павлович

Мать ребёнка: Шведовская (Мазепа-Гуда-Волковинская) Анна Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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