Шведовский Павел Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шведовский Антон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1788 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1791 ст.
Дочь: (Шведовская) Елена Павловна
Мать ребёнка: Шведовская (Мазепа-Гуда-Волковинская) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1793 ст.
Мать ребёнка: Шведовская (Мазепа-Гуда-Волковинская) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно