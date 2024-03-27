Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

?.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
?.12.1929

Отец: Мухаметжанов Вяли Рахим

Мать: Мухаметжанова Алимя

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
14.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
08.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
06.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Смерть
Неизвестно
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