Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения?.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1929
Отец: Мухаметжанов Вяли Рахим
Мать: Мухаметжанова Алимя
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
14.01.1955
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
08.12.1956
Рождение ребёнка
18.12.1958
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
06.02.1960
Рождение ребёнка
27.11.1961
Рождение ребёнка
18.08.1963
Рождение ребёнка
08.03.1968
Рождение ребёнка
06.10.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно