Попова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метлева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Михаил
Смерть
Неизвестно