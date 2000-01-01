Попова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Галина

Попова Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метлева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close