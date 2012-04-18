Мызиков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мызиков Виктор

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Место рождения

г. Липцк

Дата рождения

18.07.1936

Дата смерти

18.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1936

Отец: Тихонов Фёдор

Мать: Тихонова Тося

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мызикова (Бегичева) Мария

Образование
Неизвестно
Высшее
Рождение ребёнка
18.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мызикова (Бегичева) Мария

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мызикова (Бегичева) Мария

Рождение ребёнка
26.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мызикова (Бегичева) Мария

Смерть
18.04.2012

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