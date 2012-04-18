Мызиков Виктор
Место рожденияг. Липцк
Дата рождения18.07.1936
Дата смерти18.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1936
Отец: Тихонов Фёдор
Мать: Тихонова Тося
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Высшее
Рождение ребёнка
18.06.1957
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
26.06.1972
Смерть
18.04.2012