Агафонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулин Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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