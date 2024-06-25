Таратенко Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаратенко Валерий Александрович

Таратенко Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953

Отец: Черепанов Александр Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таратенко (Власова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1983

Дочь: Гаврилова (Таратенко) Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Таратенко (Власова) Любовь Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.11.1983

Дочь: Гаврилова Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Таратенко Любовь Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.