Таратенко Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953
Отец: Черепанов Александр Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1983
Дочь: Гаврилова (Таратенко) Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Таратенко (Власова) Любовь Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.11.1983
Дочь: Гаврилова Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Таратенко Любовь Михайловна