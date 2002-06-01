Горшенин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенин Александр Павлович

Горшенин Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1933

Дата смерти

01.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1933

Отец: Горшенин Павел Кузьмич

Мать: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Павлина

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Павлина

Рождение ребёнка
14.01.1962

Дочь: (Горшенина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Горшенина Павлина

Смерть
01.06.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.