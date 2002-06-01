Горшенин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1933
Дата смерти01.06.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Павлина
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшенина Павлина
Рождение ребёнка
14.01.1962
Дочь: (Горшенина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Горшенина Павлина
Смерть
01.06.2002