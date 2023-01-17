Хвостов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1872
Дата смерти05.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1898
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1900
Место жительства
С 1904
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1906 по 1910
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1912
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
05.09.1918
Место жительства
По 1918