Косунович Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1834 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1894
Отец: Щербакович Дмитрий
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Дочь: Косунович Ирина Львовна
Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Сын: Косунович Александр Львович
Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Сын: Косунович Дмитрий Львович
Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Дочь: Грищенко Лидия Львовна
Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1895
Дочь: Лаппо Наталья Львовна
Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно