Косунович Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосунович Мария Дмитриевна

Косунович Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1834 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1894

Отец: Щербакович Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Дочь: Косунович Ирина Львовна

Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Сын: Косунович Александр Львович

Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Сын: Косунович Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Дочь: Грищенко Лидия Львовна

Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1895

Дочь: Лаппо Наталья Львовна

Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Косунович Сергей Львович

Отец ребёнка: Косунович Лев Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косунович Лев Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close