Шарабрина (Шаманина) Клара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти09.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарабрин Борис Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Шарабрин Анатолий Борисович
Отец ребёнка: Шарабрин Борис Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарабрин Борис Иванович
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
09.07.1998