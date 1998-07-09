Шарабрина (Шаманина) Клара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабрина (Шаманина) Клара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

09.07.1998

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: Шаманин Василий Васильевич

Мать: Шаманина Христина Владимировна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарабрин Борис Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Шарабрин Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Шарабрин Борис Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарабрин Борис Иванович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
09.07.1998
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