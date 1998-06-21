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Плюсенко Евгений Александрович
Плюсенко Евгений Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.1998
Пол
Мужской
Отец
Плюсенко Александр Викторович
1967 г.р.
Мать
Плюсенко-Горбань Марина Алексеевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1998
Отец:
Плюсенко Александр Викторович
Мать:
Плюсенко-Горбань Марина Алексеевна
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