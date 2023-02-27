Рогозин Селифонт
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Рогозин Мирон
Мать: (Рогозина) Ксенья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: (Рогозина) Домна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Рогозин Василей
Мать ребёнка: (Рогозина) Домна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Мать ребёнка: (Рогозина) Домна
Смерть
1778