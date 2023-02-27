Рогозин Селифонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Селифонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Рогозин Мирон

Мать: (Рогозина) Ксенья

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: (Рогозина) Домна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Рогозин Василей

Мать ребёнка: (Рогозина) Домна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Мать ребёнка: (Рогозина) Домна

Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1778
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область

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