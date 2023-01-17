Тхорик Федор Викентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904 ст.
Отец: Тхорик Викентий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1926
Жена: Тхорик Ольга Яковлевна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
31.05.1927
Дочь: Тхорик Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Тхорик Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
03.05.1928
Сын: Тхорик Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Тхорик Ольга Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно