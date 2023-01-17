Тхорик Федор Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТхорик Федор Викентьевич

Тхорик Федор Викентьевич

avatar

Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904 ст.

Отец: Тхорик Викентий

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
30.05.1926

Жена: Тхорик Ольга Яковлевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
31.05.1927

Дочь: Тхорик Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Тхорик Ольга Яковлевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.05.1928

Сын: Тхорик Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Тхорик Ольга Яковлевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close