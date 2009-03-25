Клочков Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлочков Сергей Павлович

Клочков Сергей Павлович

avatar

Место рождения

Селидово

Дата рождения

01.01.1966

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966

Отец: Клочков Павел Петрович

Мать: не указана

Селидово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close