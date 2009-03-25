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Клочков Сергей Павлович
Клочков Сергей Павлович
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Место рождения
Селидово
Дата рождения
01.01.1966
Пол
Мужской
Отец
Клочков Павел Петрович
1927 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966
Отец:
Клочков Павел Петрович
Мать: не указана
Селидово
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