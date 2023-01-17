Блинова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1912
Дата смерти05.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Воронцова Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Хмель Нина Борисовна
Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверь (Калинин)
Рождение ребёнка
16.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1984
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Николо-Архангельское кладбище