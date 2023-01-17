Блинова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1912

Дата смерти

05.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1932 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Воронцова Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Хмель Нина Борисовна

Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверь (Калинин)
Рождение ребёнка
16.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Борис Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Борис Константинович

Смерть
05.08.1984
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Николо-Архангельское кладбище
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