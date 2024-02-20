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(Павличенко) Елена Михайловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

07.05.1907

Дата смерти

01.11.1914

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907

Отец: Павличенко Михаил Григорьевич

Мать: Павличенко Евгения Логгинова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
01.11.1914
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Причина смерти: Болезнь-тиф
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