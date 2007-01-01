Бондаренко Анатолиий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Анатолиий ?

Бондаренко Анатолиий ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1980

Дочь: Бондаренко Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Бондаренко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1983

Сын: Бондаренко Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Бондаренко Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Галина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close