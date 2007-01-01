Бондаренко Анатолиий ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1980
Дочь: Бондаренко Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Бондаренко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1983
Сын: Бондаренко Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Бондаренко Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно