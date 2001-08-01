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Ледик Данил Юрьевич
Ледик Данил Юрьевич
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Древо
Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
01.08.2001
Пол
Мужской
Отец
Ледик Юрий Владимирович
1966 г.р.
Мать
Ледик Светлана Геннадьевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2001
Отец:
Ледик Юрий Владимирович
Мать:
Ледик Светлана Геннадьевна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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