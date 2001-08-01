Ледик Данил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледик Данил Юрьевич

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

01.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2001

Отец: Ледик Юрий Владимирович

Мать: Ледик Светлана Геннадьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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