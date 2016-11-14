Скитневский Владислав Оскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитневский Владислав Оскарович

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

20.06.1936

Дата смерти

14.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936

Отец: Скитневский Оскар

Мать: Скитневская Александра

г. Ленинград
Рождение ребёнка
26.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шымкент, Казахстан
Рождение ребёнка
26.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шымкент, Казахстан
Смерть
14.11.2016
Кингисепп Ленинградской обл.
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