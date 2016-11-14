Скитневский Владислав Оскарович
Место рожденияг. Ленинград
Дата рождения20.06.1936
Дата смерти14.11.2016
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936
Отец: Скитневский Оскар
Мать: Скитневская Александра
г. Ленинград
Рождение ребёнка
26.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шымкент, Казахстан
Рождение ребёнка
26.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шымкент, Казахстан
Смерть
14.11.2016
Кингисепп Ленинградской обл.