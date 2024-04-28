Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна 10.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1895

Дата смерти

31.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895

Отец: Дубинин Фёдор

Мать: Дубинина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федцов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюсюкин Ефрем Романович

Рождение ребёнка
16.05.1918

Дочь: (Сюсюкина) Татьяна (Тося) Афанасьевна

Отец ребёнка: Федцов Афанасий

Рождение ребёнка
04.08.1920

Дочь: Шульга (Сюсюкина) Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович

Георгиевск
Рождение ребёнка
21.?.1931

Дочь: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна

Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович

с. Обильное
В свидетельстве о смерти стоит дата рождения 17 января 1931
Смерть
31.01.1969
Георгиевск

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