Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1895
Дата смерти31.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895
Отец: Дубинин Фёдор
Мать: Дубинина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федцов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1918
Дочь: (Сюсюкина) Татьяна (Тося) Афанасьевна
Отец ребёнка: Федцов Афанасий
Рождение ребёнка
04.08.1920
Дочь: Шульга (Сюсюкина) Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович
Георгиевск
Рождение ребёнка
21.?.1931
Дочь: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна
Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович
с. Обильное
В свидетельстве о смерти стоит дата рождения 17 января 1931
Смерть
31.01.1969
Георгиевск