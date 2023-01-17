Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Устиния Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1859

Муж: Герасим Емельянов

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Домника Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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