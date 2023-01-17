Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Устиния Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Бракосочетание
1859
Муж: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Домника Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Смерть
Неизвестно