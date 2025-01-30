Мосиенко (Лисицына) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2009
Рождение ребёнка
2012
Рождение ребёнка
2017
Рождение ребёнка
2021