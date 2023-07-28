Козина Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Козина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Козина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Козина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
17.12.1899
Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович
Смерть
Неизвестно