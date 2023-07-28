Козина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Мария Дмитриевна

Место рождения

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Козин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Козин Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Козин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Козина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Козина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Козина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.12.1899

Сын: Козин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Козин Алексей Никифорович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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