Гужаева (Кущева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1909
Дата смерти19.02.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909
Отец: Кущ Иван Ефимович
Мать: Кущева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
28.08.1928
Муж: Гужаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1933
Дочь: Шептунова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1935
Дочь: Колесникова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1941
Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.01.1948
Дочь: Шилкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1952
Сын: Гужаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1952
Дочь: Дерюгина (Гужаева) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович
Смерть
19.02.2002