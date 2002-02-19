Гужаева (Кущева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужаева (Кущева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1909

Дата смерти

19.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909

Отец: Кущ Иван Ефимович

Мать: Кущева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
28.08.1928

Муж: Гужаев Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1933

Дочь: Шептунова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1935

Дочь: Колесникова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1941

Сын: Гужаев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.01.1948

Дочь: Шилкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.09.1952

Сын: Гужаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.09.1952

Дочь: Дерюгина (Гужаева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Гужаев Иван Петрович

Смерть
19.02.2002

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