Купреева (Бочарова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреева (Бочарова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Савельевка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

20.09.1929

Дата смерти

14.03.2015

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929

Отец: Бочаров Василий Андреевич

Мать: Бочарова Матрона Харитоновна

Савельевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1961

Сын: Резаев Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Савельевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2015
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
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