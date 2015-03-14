Купреева (Бочарова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1929
Дата смерти14.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929
Рождение ребёнка
31.07.1961
Сын: Резаев Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2015
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область