Карташов Иван Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смерти13.03.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Согласно ИВ 1802 года -16 лет Согласно РС 1811 - 23 года Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
17.02.1811 ст.
Сын: Карташов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.
Согласно ревизии 1850 года 32 года
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Карташов Михайло Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Согласно ревизии 1850 года- 22 года
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Согласно ревизии 1850 года - 19 лет
Смерть
13.03.1843 ст.
Уточнить Согласно ревизии 1850 умер в 1848 году