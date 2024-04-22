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Карташов Иван Филипович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

13.03.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Карташов Филип Алексеевич

Мать: Карташова Гликерия Степанова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ИВ 1802 года -16 лет Согласно РС 1811 - 23 года Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
17.02.1811 ст.

Сын: Карташов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.

Сын: Карташов Федоръ Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1850 года 32 года
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Карташов Михайло Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Карташов Яковъ Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1850 года- 22 года
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1850 года - 19 лет
Смерть
13.03.1843 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Уточнить Согласно ревизии 1850 умер в 1848 году
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