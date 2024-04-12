Тышлек Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Юрий Николаевич

Место рождения

Старомлыновка

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Тышлек Николай Юрьевич

Мать: не указана

ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.,зап.-119
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тышлек Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария

Бракосочетание
До 1833

Жена: Тышлек Мария

Смерть
Около 1848
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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